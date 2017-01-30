كشفت وثائق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) أن الولايات المتحدة عملت على إبقاء تركيا خارج قبرص غداة الانقلاب العسكري على رئيس الجزيرة، قبيل عملية السلام – التدخل العسكري – التي أطلقتها أنقرة عام 1974. الوثائق، التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية المعلومات، أظهرت أولويات واشنطن خلال التطورات التي شهدتها الجزيرة، عقب الانقلاب […] أقراء المزيد من المصدر