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وثائق تكشف محاولة أمريكية لإبقاء تركيا خارج قبرص

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

كشفت وثائق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) أن الولايات المتحدة عملت على إبقاء تركيا خارج قبرص غداة الانقلاب العسكري على رئيس الجزيرة، قبيل عملية السلام – التدخل العسكري – التي أطلقتها أنقرة عام 1974. الوثائق، التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية المعلومات، أظهرت أولويات واشنطن خلال التطورات التي شهدتها الجزيرة، عقب الانقلاب […] أقراء المزيد من المصدر

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