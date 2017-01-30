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وقوع جرحى إثر غارتين للطيران الروسي على بلدة ترملا في إدلب  

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

وقوع جرحى إثر غارتين للطيران الروسي على بلدة ترملا في الريف الجنوبي بإدلب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديواحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا […] أقراء المزيد من المصدر

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