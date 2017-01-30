حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت من عواقب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر دخولمواطني عدد من الدول العربية والإسلامية أمريكا، مؤكدة أن هذا القرار يضر بإسرائيل أيضا. وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته وطن أن الخطوة التالية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أمر حظر دخول مواطني سبع دول من البلدان الإسلامية أن يطلب مسؤولي سلطات الجمارك والحدود من الزوار الأجانب […] أقراء المزيد من المصدر