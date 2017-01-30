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“يديعوت أحرونوت” تحذر: منع دخول المسلمين أمريكا يضر بإسرائيل

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت من عواقب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر دخولمواطني عدد من الدول العربية والإسلامية أمريكا، مؤكدة أن هذا القرار يضر بإسرائيل أيضا. وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته وطن أن الخطوة التالية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أمر حظر دخول مواطني سبع دول من البلدان الإسلامية أن يطلب مسؤولي سلطات الجمارك والحدود من الزوار الأجانب […] أقراء المزيد من المصدر

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