‏المرصد السوري: داعش يقتل جنودا سوريين في هجوم على قاعدة مطار الضمير الجوية شمال شرق دمشق أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلوتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحسون يترحم على “الأسد” […] أقراء المزيد من المصدر