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‏المطران مارون العمار مدبّرا رسوليا لأبرشية صيدا بعد قبول البابا  استقالة المطران الياس نصار  

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

‏البابا فرنسيس قبل استقالة المطران الياس نصار وعيّن المطران مارون العمار مدبّرا رسوليا لأبرشية صيدا المارونية أخبار قد تهمكصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديوفيديو: منتقبة مصرية تشغل جواهرجيًا لتمكن زميلتيها من سرقة محلهحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوفيديو: طعن شابين مصريين […] أقراء المزيد من المصدر

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