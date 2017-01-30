‏البابا فرنسيس قبل استقالة المطران الياس نصار وعيّن المطران مارون العمار مدبّرا رسوليا لأبرشية صيدا المارونية. اعتبر راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران الياس نصار أن قرار اقصائه عن ادارة ابرشية صيدا هو قرار اداري صرف، وليس قرارا صادرا عن محاكمة قانونية وفقا للاصول، لافتا الى انه يطيع قرار قداسة البابا القاضي بانسحابه من […] أقراء المزيد من المصدر