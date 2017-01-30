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‏تعطل الدروس بثانوية ومهنية ومدرسة راهبات القلبين الأقدسين في جزين ومدرسة سيدة مشموشة 

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

‏حفاظا على السلامة تعطل الدروس اليوم الإثنين بثانوية ومهنية ومدرسة راهبات القلبين الأقدسين في جزين ومدرسة سيدة مشموشة بسبب تكون الجليد. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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