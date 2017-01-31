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أبو فاعور: نبلغ الرئيس الحريري الرفض لكل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

أبو فاعور باسم اللقاء الديمقراطي من السرايا: جئنا نبلغ الرئيس الحريري الرفض الجذري لكل الصيغ المطروحة التي تناقش لقانون الانتخاب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر

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