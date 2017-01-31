قضت محكمة ألمانية أمس الاثنين 30 جانفي 2017، على 8 أشخاص بالسجن بعد إدانتهم بالسطو المسلح على كنائس لدعم تنظيم داعش في سوريا ماليا. وتراوحت عقوبة السجن للمتهمين الـ7 لفترات بين 3سنوات و6 أشهر و4 أعوام و10 أشهر. وتجدر الاشارة الى أن 5 من المتهمين مواطنين ألمان، و2يحملان الجنسية الألمانية والتونسية وشخص واحد […] أقراء المزيد من المصدر