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ألمانيا: بينهم تونسيان.. سجن 8 أشخاص سطوا على كنائس لتمويل داعش

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

قضت محكمة ألمانية أمس الاثنين 30 جانفي 2017، على 8 أشخاص بالسجن بعد إدانتهم بالسطو المسلح على كنائس لدعم تنظيم داعش في سوريا ماليا. وتراوحت عقوبة السجن للمتهمين الـ7 لفترات بين 3سنوات و6 أشهر و4 أعوام و10 أشهر. وتجدر الاشارة الى أن 5 من المتهمين مواطنين ألمان، و2يحملان الجنسية الألمانية والتونسية وشخص واحد […] أقراء المزيد من المصدر

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