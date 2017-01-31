كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية الإنزال التي نفذها جنود أمريكيون في اليمن كشفت عن وجود عدد كبير من النساء المقاتلات في صفوف تنظيم القاعدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن جنود القوات الخاصة الأمريكية الذين نفذوا عملية إنزال نادرة في اليمن الأحد ضد تنظيم ” القاعدة ” فوجئوا بنساء كثيرات يقاتلن في صفوف […] أقراء المزيد من المصدر