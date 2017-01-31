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أمريكا: نساء مقاتلات في صفوف القاعدة كشفت عنها عملية الإنزال الأخيرة

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية الإنزال التي نفذها جنود أمريكيون في اليمن كشفت عن وجود عدد كبير من النساء المقاتلات في صفوف تنظيم القاعدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن جنود القوات الخاصة الأمريكية الذين نفذوا عملية إنزال نادرة في اليمن الأحد ضد تنظيم ” القاعدة ” فوجئوا بنساء كثيرات يقاتلن في صفوف […] أقراء المزيد من المصدر

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