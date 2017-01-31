قالت السفارة الاميركية في تل ابيب ان الاسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع التي يشملها حظر السفر الذي امر به الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستثنون من هذا الحظر. ووقع ترامب يوم الجمعة الماضي امرا تنفيذيا يحظر على مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من الشرق الاوسط وافريقيا من دخول الاراضي الاميركية لمدة 90 يوما، […] أقراء المزيد من المصدر