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إعفاء الإسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع من حظر السفر الأميركي

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

قالت السفارة الاميركية في تل ابيب ان الاسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع التي يشملها حظر السفر الذي امر به الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستثنون من هذا الحظر. ووقع ترامب يوم الجمعة الماضي امرا تنفيذيا يحظر على مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من الشرق الاوسط وافريقيا من دخول الاراضي الاميركية لمدة 90 يوما، […] أقراء المزيد من المصدر

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