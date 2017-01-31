آخر الأخبار
Home » لبنان » اعتصام لجمعية ندى في عين الحلوة طالب بالضغط دوليا لوقف الاستيطان والتهجير

اعتصام لجمعية ندى في عين الحلوة طالب بالضغط دوليا لوقف الاستيطان والتهجير

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

نظمت الجمعية “النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى” في عين الحلوة اعتصاما، شاركت فيه “فصائل العمل الوطني” و”اللجان والاتحادات الشعبية” و”القوى النسوية الفلسطينية” ومؤسسات “المجتمع المدني”، وحشد من سكان خيم عين الحلوة. وتزامن الاحتفال مع “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 48″، وجاء تحت عنوان “بالبرنامج الوطني نصون وحدتنا ووحدة شعبنا وحقوقه […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com