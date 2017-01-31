نظمت الجمعية “النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى” في عين الحلوة اعتصاما، شاركت فيه “فصائل العمل الوطني” و”اللجان والاتحادات الشعبية” و”القوى النسوية الفلسطينية” ومؤسسات “المجتمع المدني”، وحشد من سكان خيم عين الحلوة. وتزامن الاحتفال مع “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 48″، وجاء تحت عنوان “بالبرنامج الوطني نصون وحدتنا ووحدة شعبنا وحقوقه […] أقراء المزيد من المصدر