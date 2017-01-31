بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM

على الرغم من أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبقى المحرك الأساسي للأسواق المالية للفترة المقبلة، الى أن البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية ستجذب بعد الاهتمام الأسبوع القادم.

الاحتياطي الفدرالي

في ديسمبر كانون الأول، أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه قد يرفع معدلات الفائدة ثلاثة مرات في عام 2017، لكن يبدو من المؤكد أن اجتماع يوم الاربعاء لن يكون واحدا من الثلاث مرات.

الاقتصاد الأمريكي نما في أبطأ وتيرة له في خمس سنوات خلال عام 2016 عند 1.6%، لكن معيار آخر يفضله الفدرالي وهو المبيعات المحلية الذي لا يشمل التغير في المخزونات والتجارة نما بنسبة 2.5٪ في الربع الرابع مقارنة مع 2.1٪ في الربع السابق.

في المقلب الاخر، ارتفعت أسعار المستهلك في عام 2016 في أسرع وتيرة في خمس سنوات لتتجاوز 2%، مما يشير بأن نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل لدى صناع السياسة النقدية سيقترب من معدل التضخم المستهدف له عند 2٪.

لكن السياسة المالية تبقى العنصر الأبرز الذي سيؤثر على السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة، وبما أنه لا يوجد خارطة طريق واضحة حتى الان، الفدرالي وكما نحد سيبقى يترقب إعلانات الرئيس ترامب.

قرار الفائدة يوم الأربعاء لن يكون مصحوبا بمؤتمر صحافي ولا توقعات اقتصادية مقبلة، انما فقط البيان المصاحب للقرار. لذلك أقراء المزيد من المصدر