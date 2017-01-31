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الشرطة الفرنسية تفتش مكتب مرشح الرئاسة فيون بمقر البرلمان

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

فتشت الشرطة الفرنسية مكتب المرشح الرئاسي فرانسوا فيون بالبرلمان الثلاثاء، ضمن تحقيق في مزاعم تقاضي زوجته أجراً عن عمل وهمي داخل المجلس. وهدد التحقيق حملته الانتخابية ودفع زعماء حزب الجمهوريين لتجهيز خطة بديلة بدون فيون. وكان فيون أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة الفرنسية عن الحزب حتى الأسبوع الماضي فقط حتى ذكرت تقارير أن زوجته تقاضت مئات […] أقراء المزيد من المصدر

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