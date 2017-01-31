نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت مادلين اولبرايت، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية بين عامي 1997 و2001، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحظر سبع دول ذات غالبية سكانية مسلمة بات يشكل أكثر خطورة على أمريكا. وأوضحت اولبرايت في مقابلة مع CNN: “لم يكن هناك تقدير لتداعيات هذا القرار، وفي الحقيقة خلق هذا الأمر خطرا […] أقراء المزيد من المصدر