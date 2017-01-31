تحقيق: ندى قزح لبنان… الذي تغنى الشعراء بشموخ جباله الخضراء وربوعه وأوديته وسهوله، تكلل بالزائر الأبيض الذي كسا بثوبه التلال والهضاب. “بيرلا” إسم أطلق على العاصفة التي اجتاحت لبنان خلال اليومين المنصرمين، فاحتلت المراكز الأولى على مواقع التواصل الإجتماعي، وولدت خوفا وهلعا في قلوب المواطنين قبل وصولها، بسبب التحذير من المنخفض الجوي ونشر بعض المعلومات […] أقراء المزيد من المصدر