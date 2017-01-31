ذكر معهد “ميمري” الأمريكي المعني بمراقبة الوضع والإعلام في الوطن العربي أن الرئيس السوري، بشار الأسد مصاب بمرض خطير. وأوضح المعهد أنه خلال الأيام الأخيرة، انتشرت الأخبار والشائعات في الصحف والمواقع بأن الرئيس السوي مصاب بمرض خطير أو أنه تعرض للإصابة. ولفت التقرير إلى ان صحف عربية وسورية مقربة من الأسد تتحدث أيضا عن هذا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » جديد بشار الأسد.. معهد أمريكي: أصيب بمرض خطير أو تعرض للاغتيال
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