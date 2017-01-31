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عاجل: أول صورة للإرهابي منفذ الهجوم على مسجد “كيبيك” بكندا 

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

عاجل: أول صورة للإرهابي منفذ الهجوم على مسجد “كيبيك” بكندا . نشرت وسائل إعلام صورة منفذ الهجوم على مسجد “كيبيك” في كندا. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان أول دعوى ضد أمر ترامبفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي […] أقراء المزيد من المصدر

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