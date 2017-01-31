عاجل: أول صورة للإرهابي منفذ الهجوم على مسجد “كيبيك” بكندا . نشرت وسائل إعلام صورة منفذ الهجوم على مسجد “كيبيك” في كندا. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان أول دعوى ضد أمر ترامبفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي […] أقراء المزيد من المصدر