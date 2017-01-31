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عاجل: بالصور.. حادث سير في طبرجا

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

عاجل: بالصور.. حادث سير في طبرجا بين حافلة ركاب وسيارات مدنية، على المسلك الغربي للاوتوستراد مما سبب زحمة سير خانقة. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو ولا تستطيع الهبوط الناشط في جمعية جاد سيمون سميا 43 […] أقراء المزيد من المصدر

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