عاجل: بالصور.. حادث سير في طبرجا بين حافلة ركاب وسيارات مدنية، على المسلك الغربي للاوتوستراد مما سبب زحمة سير خانقة. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو ولا تستطيع الهبوط الناشط في جمعية جاد سيمون سميا 43 […] أقراء المزيد من المصدر