عاجل من أميركا: 900 موظف في الخارجية الأميركية يوقعون مذكرة احتجاج ضد قرار ترمب بشأن الهجرة أخبار قد تهمكالمفكرة ليوم الاحد 15 كانون الاول 2017طبيب فرنسي يكشف عن أمل جديد لمرضى السكريدورية أوربية تنقذ 900 مهاجر في بحر توقيف سوري لمشاركته بمعارك عرسال ونقل الاموال لصالح داعش حالة الطقس في لبنان غدا الاحد امطار وثلوج على ارتفاع […] أقراء المزيد من المصدر