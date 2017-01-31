أقدم شاب 18 عاما على قتل شقيقه العشريني في جازان السعودية إثر خلاف نشب بينهما، حيث ضربه بلوح خشبي على مؤخرة رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العيدابي. وأفاد الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف حكمي أن مركز شرطة الشقيري تلقى بلاغا من مستشفى العيدابي عن وصول مصاب في العقد الثاني من العمر في […] أقراء المزيد من المصدر