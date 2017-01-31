أقدم شاب 18 عاما على قتل شقيقه العشريني في جازان السعودية إثر خلاف نشب بينهما، حيث ضربه بلوح خشبي على مؤخرة رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العيدابي. وأفاد الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف حكمي أن مركز شرطة الشقيري تلقى بلاغا من مستشفى العيدابي عن وصول مصاب في العقد الثاني من العمر في […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » قتل شقيقه العشريني بضربة قاضية على رأسه في السعودية
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!