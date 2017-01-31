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كندا: أحد منفذي اعتداء المسجد يدعى محمد خضير

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

أفاد المفتش في شرطة كيبك دوني توركوت، الاثنين، أن أحد المشتبه بهما في عملية إطلاق النار داخل مسجد المدينة والتي أوقعت ستة قتلى وثمانية جرحى، اتصل بالشرطة لتسليم نفسه. وعرفت وسائل الإعلام المحلية عن المشتبه بهما باسمي ألكسندر بيسونيت ومحمد خضير، مشيرة إلى أن الثاني من أصل مغربي، غير أن الشرطة رفضت تأكيد هويتيهما مكتفية […] أقراء المزيد من المصدر

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