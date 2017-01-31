مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool vs Chelsea في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم خليف , حيث يستضيف ملعب الآنفيلد معقل الريدز ليفربول في مدينة ليفربول بإنجلترا لقاء قمة الجولة في البريميرليج المباراة الذي تجمع المتصدر بالوصيف البلوز تشيلسي متصدر الدوري يحل ضيفا علي الريدز ليفربول الوصيف في لقاء قوي وكبير منتظر الليلة حيث يسعي ليفربول الي تقليص الفارق بينما يسعي تشيلسي زيادة الفارق الليلة […] أقراء المزيد من المصدر