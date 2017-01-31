أعلنت الشرطة النيجيرية الثلاثاء 23 أغسطس/آب أن حشدا من المسلمين الغاضبين قتل ثمانية أشخاص في نيجيريا بإحراق منزل رجل حاول إنقاذ طالب مسيحي متهم بالإساءة للدين. وقال الناطق باسم شرطة ولاية زامفارا شاهو محمد بشأن الحادث الذي وقع الاثنين في قرية تالاتا مافارا، إن “ثمانية أشخاص قتلوا في المنزل الذي أحرقه الحشد الغاضب من […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مقتل ثمانية اشخاص حرقا بعد اتهام مسيحي بالاساءة للاسلام
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