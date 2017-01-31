أعلنت الشرطة النيجيرية الثلاثاء 23 أغسطس/آب أن حشدا من المسلمين الغاضبين قتل ثمانية أشخاص في نيجيريا بإحراق منزل رجل حاول إنقاذ طالب مسيحي متهم بالإساءة للدين. ​ وقال الناطق باسم شرطة ولاية زامفارا شاهو محمد بشأن الحادث الذي وقع الاثنين في قرية تالاتا مافارا، إن “ثمانية أشخاص قتلوا في المنزل الذي أحرقه الحشد الغاضب من […] أقراء المزيد من المصدر