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مقتل ثمانية اشخاص حرقا بعد اتهام مسيحي بالاساءة للاسلام

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

أعلنت الشرطة النيجيرية الثلاثاء 23 أغسطس/آب أن حشدا من المسلمين الغاضبين قتل ثمانية أشخاص في نيجيريا بإحراق منزل رجل حاول إنقاذ طالب مسيحي متهم بالإساءة للدين. ​ وقال الناطق باسم شرطة ولاية زامفارا شاهو محمد بشأن الحادث الذي وقع الاثنين في قرية تالاتا مافارا، إن “ثمانية أشخاص قتلوا في المنزل الذي أحرقه الحشد الغاضب من […] أقراء المزيد من المصدر

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