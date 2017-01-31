مصدر اعلامي سوري: مقتل 5 مسلحين من داعش كانوا في طريقهم من جرد راس بعلبك اللبنانية باتجاه جرود القلمون السورية أخبار قد تهمكالعثور على قذيفتي “ب 7” و5 حشوات عائدة لها في كيس على جانب الطريق في بلدة سرحمول قضاء عاليهفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من […] أقراء المزيد من المصدر
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