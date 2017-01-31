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مقتل 5 مسلحين من داعش كانوا في طريقهم من جرد راس بعلبك  باتجاه جرود القلمون 

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

‏مصدر اعلامي سوري: مقتل 5 مسلحين من داعش كانوا في طريقهم من جرد راس بعلبك اللبنانية باتجاه جرود القلمون السورية أخبار قد تهمك‏العثور على قذيفتي “ب 7” و5 حشوات عائدة لها في كيس على جانب الطريق في بلدة سرحمول قضاء عاليهفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من […] أقراء المزيد من المصدر

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