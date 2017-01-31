وصف عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المصري قرارات أمريكا بحظر دخول 7 دول إلى الولايات المتحدة، واحتمالية إدراج مصر ضمن القائمة، قرار غير مدروس ومخالف لميثاق حقوق الإنسان الدولى وحرية التنقل، وقرارات هوجاء تحمل قدر من العنصرية. العرابى: قرارات منع دخول المسلمين أمريكا واحتمالية إدراج مصر “هوجاء” فى البداية، قال السفير محمد […] أقراء المزيد من المصدر