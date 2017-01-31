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وفد المجلس القاري الافريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية غادر الى جوهانسبورغ

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

غادر وفد المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيس المجلس عباس فواز الى جوهانسبورغ للمشاركة في مؤتمرالطاقة الإغترابية الثالث خارجيا، تلبية لدعوة وزارة الخارجية المنظمة لهذاالمؤتمر. وأكد فواز قبيل المغادرة “على أهمية انعقاد المؤتمر الذي تلتقي فيه نخبة من المغتربين في القارة الأفريقية ما يفتح آفاق العمل والتعاون والإستثمار المشترك”، مشيرا […] أقراء المزيد من المصدر

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