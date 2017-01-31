غادر وفد المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيس المجلس عباس فواز الى جوهانسبورغ للمشاركة في مؤتمرالطاقة الإغترابية الثالث خارجيا، تلبية لدعوة وزارة الخارجية المنظمة لهذاالمؤتمر. وأكد فواز قبيل المغادرة “على أهمية انعقاد المؤتمر الذي تلتقي فيه نخبة من المغتربين في القارة الأفريقية ما يفتح آفاق العمل والتعاون والإستثمار المشترك”، مشيرا […] أقراء المزيد من المصدر