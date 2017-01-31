آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏الوزير حمادة: نحن مع حقوق المسيحيين ولكن لا أحد يأخذ من حقوقنا 

‏الوزير حمادة: نحن مع حقوق المسيحيين ولكن لا أحد يأخذ من حقوقنا 

Posted by on January 31, 2017 0 Comment

‏الوزير حمادة من السراي: نحن مع حقوق المسيحيين كاملة ولكن لا أحد يأخذ من حقوقنا في الاطار الوطني أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com