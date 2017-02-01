ينظر حزب “الجبهة الوطنية” في فرنسا، في قرار فرض الحظر على السفر، في حالة انتخاب زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” ماريان لوبان رئيسة للبلاد هذا العام. وأعلن ستيف بريوس، كبير مساعدي لوبان، أن سياسة الرئيس الأميركي ترامب المثيرة للجدل، ربما تعمل في أوروبا، قائلًا “لما لا؟ نحن نعيش في عالم مروع، ولذلك من وقت لآخر يجب […] أقراء المزيد من المصدر