31-01-2017

بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM

كان من المفترض أن تهيمن البنوك المركزية، والبيانات الاقتصادية، ونتائج الشركات على أداء الأسواق هذا الاسبوع، لكن مع وجود دوانلد ترامب يبدو بأنه لا شيء يستطيع خطف الأضواء من البيت الأبيض؟

الأسهم الامريكية عانت من أكبر انخفاض لها خلال هذا العام يوم الثلاثاء مع تراجع كلا المؤشرين الداو جونز وستاندرد أند بورز 500 0.6%. كذلك الأسواق الاسيوية العاملة اليوم تلونت بالأحمر بقيادة المؤشرات اليابانية التي تجاهلت رفع توقعات النمو الاقتصادي للعامين المقبلين من البنك المركزي الياباني والذي كما كان متوقعا أبقي على السياسة النقدية دون تغيير.

الامر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي لمنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى ووقف منح تأشيرات دخول لرعايا سبع دول ليس خطرا على الأسواق بحد ذاته. لطالما حذر دونالد ترامب في حملته الانتخابية من حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة، وبناء حائط على الحدود المكسيكية، وإلغاء برنامج أوباما كير للرعاية الصحية، وتمزيق الاتفاقيات التجارية. هو يطبق حرفيا ما وعد به وإذا لم نكن نأخذه على محمل الجد فهاذا ذنبنا.

بغض النظر عما إذا كنت تحب هذا الرجل او تكرهه، كمستثمر عليك ان تبحث على فرص لتحقيق الأرباح، والأسواق صعدت مؤخرا على إثر الوعود بخفض الضرائب، وتقليل القيود على الشركات، وإعادة أصول الشركات الامريكية أقراء المزيد من المصدر