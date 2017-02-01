منذ أعلن الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” عن ترشحه للرئاسة والجدل لا يتوقف يومًا حوله، وبعد توليه مهام منصبه رسميًا قام باتخاذ قرار أثار الرأي العام الأمريكي عامةً وشركات التقنية خاصةً، حيث أصدر قرار بحظر الهجرة من بعض البلاد بعينها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد انطلاق القرار مباشرة قام النائب العام في واشنطن برفع دعوى قضائية […] أقراء المزيد من المصدر