أدانت محكمة أميركية، الثلاثاء، رجلا من ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بالتآمر لتفجير قنبلة في شاطئ عام في عمل قال ممثلو الادعاء إنه كان يحاكي نهج تنظيم داعش. ووجهت المحكمة إلى هارليم سواريز (25 عاما) تهمة محاولة استخدام سلاح للدمار الشامل وتقديم دعم مادي لإرهابيين. ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. […] أقراء المزيد من المصدر