قالت فصائل الجيش السوري الحر أنها تمكَّنت من إفشال هجوم مكثف لتنظيم داعش في درعا جنوبي سوريا، حيث تركَّز الهجوم على مناطق بلدة عين ذكر وسد حسم الجولان في حوض اليرموك. وفي ريف دمشق جددت قوات الجيش السوري مدعرمة بميليشيات أجنبية، خلال الساعات الماضية، محاولة اقتحام الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط قصف على مناطق متفرقة […] أقراء المزيد من المصدر