أعلن مطعم بلجيكي عن مقاطعته البضائع الأمريكية احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن ضمنها قراره بمنع المهاجرين من 7 دول من دخول الولايات المتحدة. وقال ديفيد جورج مالك مطعم “زيزخت” الذي يقع قرب مدينة “انتويرب” بمشاركة على صفحتهم في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه قرر التوقف عن بيع البضائع الأمريكية بـ”النظر إلى السياسة […] أقراء المزيد من المصدر