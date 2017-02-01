عقد في مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، في ساحة الكورة – طرابلسو، بناء على دعوة مشتركة مع هيئة الدفاع عن المستأجرين، اجتماعا لمناقشة قانون الإيجارات، الذي وصفوه ب”الأسود”.

وبعد التداول، دعا المجتمعون في بيان إلى “التظاهر في مدينة طرابلس عقب صلاة ظهر الجمعة المقبل أمام المسجد المنصوري الكبير، وتنفيذ مسيرة بعد ذلك حتى سراي طرابلس ولقاء المحافظ وتسليمه المذكرة”.

كما قرروا “تقديم مذكرة عبر محافظ لبنان الشمالي لرفعها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والطلب إليه رد قانون الإيجارات الجائر، واعتباره مجحفا بحق شريحة كبيرة من اللبنانيين”.

وقرروا أيضا ترك اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة مختلف التطورات.

أقراء المزيد من المصدر