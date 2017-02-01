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الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من “داعش”

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

بعد تحرير مناطق في محافظة نينوى العراقية من أيادي تنظيم “داعش” بدأ المسيحيون العراقيون يتدفقون إلى مناطقهم المحررة. ورغم تدمير كنائسهم من قبل التنظيم الإرهابي، إلا أنهم عادوا للصلاة، حاملين معهم شموع الأمل. أخبار قد تهمكصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديوحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما […] أقراء المزيد من المصدر

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