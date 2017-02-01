شنَّ الكاتب الليبرالي السعودي، أبو أحمد القرني، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”،هجوما شديدا على المسلمين واصفا إياهم بـ”أخس خلق الله”، وذلك تعليقا على خبر نشرته قناة “العربية” حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجد في مدينة “كيبيك” الكندية وراح ضحيته 6 أشخاص، حيث زعمت نقلا عن شهود عيان أن من نفذوا الهجوم هتفوا بقول […] أقراء المزيد من المصدر