شنَّ الكاتب الليبرالي السعودي، أبو أحمد القرني، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”،هجوما شديدا على المسلمين واصفا إياهم بـ”أخس خلق الله”، وذلك تعليقا على خبر نشرته قناة “العربية” حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجد في مدينة “كيبيك” الكندية وراح ضحيته 6 أشخاص، حيث زعمت نقلا عن شهود عيان أن من نفذوا الهجوم هتفوا بقول […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » السعودي أبو أحمد القرني تعليقا على كيبيك: “المسلمين أخس خلق الله” ومغردون: “الإسلام لا يتشرف بأمثالك”
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!