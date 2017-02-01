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الكتلة الشعبية: من أعطى الوكالة الحصرية للرباعية السياسية في تقرير مصير البلد الانتخابي؟

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

رأت الكتلة الشعبية في بيان اليوم، أنه “رغم ارتفاع منسوب الاعتراض في وجه ما يحاك من قانون مختلط هجين، فإن المكونات السياسية الاربعة لم تسقطه من حساباتها واجتماعاتها بعد، وما زلنا نرصد عقد اجتماعات سرية تقرر مصائر الآخرين وتنوب عن اللبنانيين في رسم مستقبلهم الانتخابي”. وطالبت ب”سحب هذا الطرح من التداول فورا، وبوقف سياسة التخفي […] أقراء المزيد من المصدر

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