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ترامب علي توتير: قرارات مهمة للغاية خلال ساعات

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن عن قرارات مهمة للغاية فى الساعة 8 مساءا بالتوقيت المحلي الأمريكى، بحسب وصفه، علي صفحته بموقع تويتر. ووقع ترامب الجمعة الماضية علي قرارات تنفيذية بمنع دخول رعايا 7 دول شرق أوسطية ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر […] أقراء المزيد من المصدر

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