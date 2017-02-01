أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن عن قرارات مهمة للغاية فى الساعة 8 مساءا بالتوقيت المحلي الأمريكى، بحسب وصفه، علي صفحته بموقع تويتر. ووقع ترامب الجمعة الماضية علي قرارات تنفيذية بمنع دخول رعايا 7 دول شرق أوسطية ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر […] أقراء المزيد من المصدر