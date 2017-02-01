أقيم حفل توزيع منح مدرسية على 136 طالبا وطالبة من أبناء مزارعي التبغ في الشمال أنهوا دراستهم الثانوية، ضمن مبادرة لدعم العلم والتعليم تقوم بتمويلها والإشراف عليها شركة “فيليب موريس” في لبنان، وبتشجيع ومبادرة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي).

حضر الحفل رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، رئيس اتحاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك في لبنان حسن فقيه وفاعليات ورؤساء بلديات وجمعيات اقتصادية واجتماعية ونقابية.

سقلاوي

وألقى سقلاوي كلمة قال فيها: “اليوم نلتقي طلاب علم ومعرفة انما في المستقبل القريب سنلتقيهم مهندسين ومنتجين وأشخاصا فاعلين وقادة للبلد”.

وأضاف: “للسنة الرابعة على التوالي، تسعى الريجي بالتعاون مع شركة فيليب موريس العالمية والاتحاد التبغي، لتوزيع منح دراسية على ابناء مزارعي التبغ ودعمهم بمتابعة تحصيلهم الجامعي”.

وتابع: “هذه السنة يسعدنا إضافة 136 منحة جديدة لأبناء مزارعي منطقة الشمال العزيزة الذين أنهوا المرحلة الثانوية بنجاح. ونعدكم بأن يظل مشروع التنمية الانسانية هذا مستمرا وأن نضيف في العام المقبل مجموعة جديدة من المنح لابناء مزارعينا بمنطقة البقاع”.

وشدد على أن “هذه المبادرة التي تصب ضمن إطار خطة الريجي للتنمية المستدامة نابعة من مسؤولية ومن إيمان ومن رؤية”.

وقال: “تنمية المجتمع المحلي أولوية بالنسبة إلينا والريجي حققت الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد من خلال خطتها للتنمية المستدامة، وهذه المنح هي الترجمة العملية لحسنا بالمسؤولية تجاه مزارعينا الذين نعتبرهم أقراء المزيد من المصدر