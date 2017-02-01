أعد رئيس مؤسسة “نحو دولة القانون” منير الشدياق دراسة قانونية حول مناقصة معاينة الميكانيك جاء فيها: “اخذت قضية مناقصة المعاينة الميكانيكية مسارا منحرفا من الناحية القانونية منذ انطلاقها، وذلك بسبب وضع نص الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة جانبا، وابتداع منظومة من القرارات في مجلس الوزراء وادارة المناقصات ومجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات مخالفة للمنظومة الدستورية والقانونية النافذة والسليمة والملزمة اصلا. واصبحت العقدة التي علقت فيها القضية غير قابلة للحل الا عبر فك هذه المنظومة الخاطئة واعادة الاعتبار للمنظومة الصحيحة.

إن ادارة شؤون السير والاليات والمركبات هي مرفق عام من المرافق العامة الداخلة في نطاق وزارة الداخلية والبلديات، وهذا ما تنص عليه حرفيا المادة الثانية من قانون تنظيم وزارة الداخلية والبلديات الصادر بالمرسوم 4082 بتاريخ 14/10/2000 حيث نصت حرفيا : “- تتألف وزارة الداخلية والبلديات من:

اولا :…



ثانيا:…ثالثا :…رابعا : هيئة ادارة السير والاليات والمركبات التي ترتبط بوزارة الداخلية والبلديات وفقا لما ينص عليه هذا المرسوم.”

وقد شاء المشترع ان يدار هذا المرفق العام وفق احدى طرق ادارة المرافق العامة المعروفة بالمؤسسات العامة Etablissements Publics التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وتقوم بكل مهامها تحت الوصاية الادارية لوزير الداخلية والبلديات عليها. وهذه الحقائق تؤكدها صراحة المادتين 53 و54 من قانون تنظيم وزارة الداخلية والبلدية، اي المرسوم 4082/2000 الذي اشرنا اليه أقراء المزيد من المصدر