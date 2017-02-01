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روحاني: ترامب مبتدئ في عالم السياسة

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بأنه مبتدئ في عالم السياسة، مصعداً انتقاداته لحظر السفر المؤقت الذي أعلنته واشنطن على الإيرانيين ومواطني 6 دول أخرى ذات غالبية مسلمة. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكية حطام مروحية امريكية في […] أقراء المزيد من المصدر

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