أكد رئيس الوزراء السوري المنشق ورئيس اللجنة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، أن تشكيل وفد المعارضة السورية إلى جنيف ليس من اختصاص دي ميستورا. وقال دي ميستورا إنه منح المعارضة السورية حتى الثامن من فبراير لتشكيل وفد موحد وفي حال لم تتمكن من القيام بذلك فإنه سيعمل بنفسه على تشكيل الوفد الموحد. أخبار قد تهمكحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر