ذكرت فضائية “سي بي سي إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، أن الشرطة الأمريكية تحاول تفكيك سيارة مفخخة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان أول دعوى ضد أمر ترامبفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي […] أقراء المزيد من المصدر