Cnn أعد الباحث آليكس نوروستي من معهد “كاتو”، مركز أبحاث محافظ، قائمة بعدد الأمريكيين الذين قتلوا في أمريكا من قبل مواطني الدول السبع الذين تم حظر دخولهم لأمريكا، بين عام 1975 حتى عام 2015. وجاءت النتائج أنه لا يوجد عدد قتلى من جانب الأمريكيين في البلدان السبع: (العراق، إيران، سوريا، اليمن، ليبيا، الصومال، السودان). وقالت […] أقراء المزيد من المصدر