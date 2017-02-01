كالينيتش خارج قائمة فيورنتينا لمواجهة بيسكارا , مباشر مباراة فيورنتينا و بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي أعلن باولو سوزا مدرب فريق فيورنتينا الايطالي قائمة فريقه الرسمية والتي تستعد لخوض مواجهة بيسكارا المؤجلة بالجولة التاسعة عشر من الدوري. ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو الايطالي قائمة فيورنتينا الرسمية والتي شهدت غياب الثنائي نيكولا كالينيتش والحارس الاساسي […] أقراء المزيد من المصدر