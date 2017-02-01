اللجوء إلى كندا – نود في هذه المقالة القصيرة لفت الانتباه إلى أمر بالغ الأهمية بخصوص الهجرة إلى كندا، وبداية كل شيء نود أن نخبركم أن الهجرة عبر الكفالة الخماسية والمجتمعية قد توقفت حتى إشعار آخر وهذا القرار دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/1/2017. ومع ذلك ما زالت عشرات الأسئلة تصلنا كل ساعة عبر صفحة تركيا بالعربي […] أقراء المزيد من المصدر