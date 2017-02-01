آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » معلومات جديدة لكل السوريين بخصوص اللجوء إلى كندا 2017 

معلومات جديدة لكل السوريين بخصوص اللجوء إلى كندا 2017 

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

اللجوء إلى كندا – نود في هذه المقالة القصيرة لفت الانتباه إلى أمر بالغ الأهمية بخصوص الهجرة إلى كندا، وبداية كل شيء نود أن نخبركم أن الهجرة عبر الكفالة الخماسية والمجتمعية قد توقفت حتى إشعار آخر وهذا القرار دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/1/2017. ومع ذلك ما زالت عشرات الأسئلة تصلنا كل ساعة عبر صفحة تركيا بالعربي […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com