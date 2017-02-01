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 مقتل شخص وإصابة آخرين فى عملية طعن بأمريكا

Posted by on February 1, 2017 0 Comment

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن شخصًا قتل رجلا طعنا بالسكين وأصاب آخرون، فى منطقة هوليوود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية. ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فى أمريكا، صورا وفيديوهات لعملية الطعن التى وقعت مساء الثلاثاء بتوقيت أمريكا. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضعراقيان تربطهما صلة بأمريكا يقيمان أول دعوى ضد أمر ترامبفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر

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