أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها “وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات سنة 2017 بدءا من تاريخ 7/1/2017 وهي تدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة “اون لاين لتحويل الأموال OMT” أو عبر شركة “نتكومرس” التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الإئتمان عبر الإنترنت على موقع المؤسسة lb.gov.ebml.www فيزا من خلال مصرف الإعتماد اللبناني ش.م.ل وماستر كارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل.”

وتابع: “إن المؤسسة تنذر المتخلفين عن تسديد بدلات العام 2016 وما قبله بوجوب الدفع تحت طائلة قطع المياه عنهم وتطبيق أحكام المادة 24 من نظام الإستثمار، وتحسسا منها للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، عمدت الى الإعفاء عن غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2016 وما قبله بنسبة (90 بالمئة) خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2017، كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الفترات السابقة للعام 2017 ضمن مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2017 أيضا، وهي تأمل من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير”.

وختم البيان: “يعتبر هذا الإعلان بمثابة إنذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.

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