كشف تقرير جديد أمس أنه طرأ في عام 2016 ارتفاع بنسبة 20 في المائة تقريبا، في الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي. ويعتمد التقرير على معطيات مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية. ويدعي جيش الاحتلال أن الارتفاع نجم عن زيادة الوعي بشأن تقديم شكاوى في الموضوع وليس بالضرورة عن ارتفاع بنسبة الاعتداءات في […] أقراء المزيد من المصدر